Tijjani Reijnders è in partenza da Amsterdam in direzione Milano, dove atterrerà questa sera e nella giornata di domani seguirà tutto l'iter delle visite mediche prima di arrivare a Casa Milan per la firma sul contratto. Di seguito le sue parole riportate da MilanNews: "Sono molto felice"



DECISIONE SEMPLICE - "Certo"



SOGNO CHAMPIONS E SCUDETTO - "Esattamente quello che hai detto tu, ovviamente".



LA TEMPISTICA PER ACCETTARE - "Dopo la prima chiamata. Forza Milan".