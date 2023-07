Il Milan è vicinissima a chiudere il colpo Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese di proprietà dell'Az Alkmaar ha già trovato l'accordo con i rossoneri che ora devono cercare di trovare l'intesa anche co il club olandese. La conferma della trattativa in corso fra le parti è arrivata al De Telegraaf dal padre del calciatore che ha ufficializzato che: "Sì, i club stanno trattando per la cessione".