Milan, Reijnders: "Non possiamo prendere due goal così. Ogni partita succede la stessa cosa"

Anche contro la Fiorentina il Milan si è trovato sotto di due goal dopo pochi minuti, 19 per la precisione. Un problema per i rossoneri che, comunque, sono riusciti a chiudere sul 2-2 grazie alle reti di Abraham e Jovic.

APPROCCIO - Al termine dell'incontro ha parlato a Dazn Tijjani Reijnders, che ha affrontato proprio il problema degli approcci dei rossoneri: "Non capisco come abbiamo fatto a prendere due goal così. Sono stati due errori di grave ingenuità, dobbiamo lavorare sodo per finire bene la stagione".



COPPA ITALIA - Al Milan, però, rimane ancora la Coppa Itala: "Ora dobbiamo ricompattarci. Non possiamo sbagliare così l'approccio. Abbiamo anche la Coppa Italia, saremo noi i padroni del nostro destino".

Reijnders, poi, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport

"Anche oggi gli abbiamo concessoDobbiamo tornare noi stessi in fretta"."Come si finisce la stagione? E' dfficile, dobbiamoe per vincere più partite possibile. Quelle che rimangono e quella in Coppa".