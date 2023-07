Secondo quanto riportato dal giornalista olandese Simon Zwartkruis, non c'è Tijjani Reijnders nella partita amichevole dell'AZ contro il Lech Poznan. Non convocato il centrocampista olandese che ha ricevuto l'autorizzazione dall'AZ per completare il suo trasferimento al Milan. Trattativa ai dettagli, presto il centrocampista si unirà alla rosa rossonera.