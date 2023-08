Dal Monza al Trento, dalla vittoria alla sconfitta: si sa, nel calcio d'agosto i risultati contano fino a un certo punto se messi a confronto con i segnali che arrivano dal campo. E tra questi, forte e chiaro quello proveniente da, il più positivo fra i nuovi acquisti in questo primissimo scorcio di stagione. Prestazioni sempre al top, giocate, eleganza, peccato per il gol mangiato su assist di Leao contro la Juventus in America. Ma ai gol ci dovrebbero pensare gli attaccanti, che invece almeno per ora hanno sparato a salve: un solo gol su azione, il jolly di Romero contro il Real Madrid nella prima uscita della tournée.Reijnders, utilizzato dama già al centro del nuovo 4-3-3 targato 2023-24, sembra già a suo agio e pronto a sgravareda gran parte dei compiti di regia che di norma spetterebbero ad un vertice basso. L'americano, in campo oggi per quasi un'ora contro il Trento (esordio da titolare), deve prendere le misure in fretta, ma ha la certezza di avere ai suoi fianchi un giocatore già pronto da una parte e un tank - carro armato, in inglese - dall'altra come, anche lui in cerca della miglior posizione e condizione in questi test amichevoli prima dell'esordio di Bologna.- Proprio Bologna è un punto caldo dell'asse che potrebbe costringere il Milan a operare in maniera inattesa sul mercato: Radeè richiesto caldamente dal, raggiungerebbe volentieri il connazionale Dzeko a fronte di una proposta economica allettante, ma i rossoneri non hanno intenzione di privare Pioli di un suo fedelissimo edovesse questa distanza essere colmata, ecco che per rimpiazzare Krunic è allo studio la mossa, capitano dell'undici di Motta che non rinnoverà il contratto in scadenza 2024 e che, dopo aver rifiutato la corte proprio del Fenerbahce, accetterebbe volentieri il palcoscenico europeo offerto dal Milan, per calcarlo proprio al fianco del più che convincente Reijnders.