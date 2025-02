Getty Images

Milan, Reijnders: "Siamo inc***ati, è difficile star concentrati dopo sconfitte così"

Federico Targetti

un' ora fa



Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa e poi a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino, che lo ha visto segnare il gol del momentaneo 1-1.



"Ogni gara ha le sue difficoltà. Noi concediamo gol e dobbiamo provare a rientrare in ogni gara, ma oggi siamo rientrati e non abbiamo vinto. Ora dobbiamo cecrare di fare il mehlio possibile".



PARLATO CON CONCEICAO? - "Siamo incazzati. Parleremo questa settimana della partita. Dobbiamo migliorare".



DOPO L'ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS- ​"Noi cerchiamo di essere positivi, perché abbiamo ancora chance in campionato: ora che siamo fuori dalla Champions siamo più concentrati. È più difficile stare concentrati dopo sconfitte così ma dobbiamo cercare di costruire fiducia".