. Il centrocampista del Milan ha fatto tutte le partite da titolare a eccezione della prima contro il Torino, contro cui è subentrato a mezzora dalla fine. Ma“L'importante è recuperare bene dopo le partite e prendersi cura del proprio corpo, ma in questo momento mi sento bene. Ho tanta energia".Il momento del. Il centrocampista, all'evento organizzato da BMW all'aeroporto di Malpensa a cui era presente tutta la squadra, ha commentato - intervistato da Sky Sport - il periodo dei rossoneri: "Dopo la vittoria nel derby, i rossoneri hanno battuto il Lecce, maReijnders, però, ha. “Le ultime partite non sono state le migliori dal punto di vista dei risultati, macome gruppo ed essere compatti. Abbiamo la qualità per cambiare questa stagione: vogliamo vincere. Le prossime sono importanti., possiamo fare meglio di così".

Il Milan può lottare“Sì. Ci sono stati cambiamenti, stiamo migliorando partita dopo partita. Dobbiamoe lo stiamo facendo piano piano. Stiamo sviluppando il nostro gioco. Abbiamo un grande gruppo, con grande qualità, ora sta a noi farlo vedere con le vittorie”.Prima mezzala, poi centrocampista a due., che ha una preferenza di posizione e di modulo chiara: “Il mister mi ha schierato prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ.Sono un box-to-box, posso giocare come 10 o come 8. Ma la cosa che conta è avere un impatto per la squadra e fare bene. Il 4-3-3 dell’Az è replicabile? Certo, al Milan lo facciamo.ci sono due attaccanti, è particolare. Ma col 4-3-3 posso fare bene e giocare da numero 8".