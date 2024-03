Milan, Reijnders torna dal 1’: le ultime da Milanello

Per motivi diversi, Reijnders ha iniziato dalla panchina nelle ultime 3 partite di campionato in serie A. L’olandese è ormai in continuo ballottaggio con Adli, due interpretazioni diverse del ruolo di mediano davanti alla difesa. Giovedì a San Siro arriva lo Slavia Praga e Pioli sta pensando di rilanciare l’ex Az Alkmaar.