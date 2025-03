Getty Images

Milan, Reijnders: "Troppi errori individuali, i tifosi ci danno energia"

6 minuti fa



Mattatore di Milan-Como, decisa da un suo gol e un suo assist, il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha parlato a Dazn, le sue parole.



"DOBBIAMO MIGLIORARE" - "Cerco sempre di fare il meglio e di essere importante con gol e assist: oggi sono arrivati entrambi. Dobbiamo migliorare e abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Dopo la sosta dobbiamo continuare così"



CLASSIFICA DELUDENTE - "Questo è qualcosa che stiamo soffrendo questa stagione. Facciamo errori individuali e questo non può succedere se giochi al Milan. L'energia che danno i tifosi è stata determinante. Dobbiamo continuare a migliorare come ho detto tante volte in questa stagione"