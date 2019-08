Pepe Reina e Franck Kessie non sono stati convocati da Giampaolo per l'amichevole che il Milan giocherà in Kosovo contro il Feronikeli: il portiere spagnolo resta a riposo perché debilitato da un'infiammazione intestinale, il centrocampista ivoriano ha fatto pochi allenamenti e prosegue nel suo lavoro.