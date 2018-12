L'esclusioneha aumentato i problemi di gestione in casaperchè parte dell'organico che, fino ad oggi, aveva avuto come valvola di sfogo la seconda competizione europea per club, oggi non ha più quello spazio. E c'è un giocatore su tutti che, oggi, rappresenta al 100% entrambe le problematiche, sia economiche che sportive:Il portiere spagnolo è arrivato a Milano in estate a. Strappato al Napoli con cui non ha rinnovato,titolarissimo in campionato. In Europa non ha mai realmente brillato, tenendo la propria porta inviolata soltanto una volta (andata col Dudelange) e subendo ben 9 gol in 6 partite che, a conti fatti, hanno portato il Milan all'eliminazione per differenza reti. Ora, sfumata l'Europa League, la presenza di Reina nello spogliatoio rossonero potrebbe diventare ingombrante oltre che superflua.Sì perchè superfluo, anche considerando la sanzione Uefa che impone un pareggio di bilancio entro il 2021 e, di conseguenza, un controllo maggiore anche e soprattutto per il monte ingaggi,dato il triennale firmato in estate. Un lusso che il Milan non può più permettersi e che costringerà Leonardo e la proprietà ad una seria riflessione. PPuò il Milan permettersi di tenere in rosa un secondo portiere da 3,5 milioni annui con il solo ruolo, almeno per ora, di leader carismatico dello spogliatoio? Ieri Reina ha ribadito di sentirsi al centro di questo gruppo,