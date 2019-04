Pepe Reina ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lazio: "Tre punti pesanti contro un avversario diretto in lotta Champions. Così difendiamo il nostro quarto posto, sperando che sia la spinta decisiva per il finale di campionato. Il gruppo merita, mette sempre il cuore. Magari giochiamo peggio rispetto a qualche tempo fa ma ci siamo, ci siamo sempre. La parata su Immobile? Sono stato bravo a reagire velocemente. Io do sempre il mio, cerco di essere professionista ogni giorno per il rispetto verso il Milan. Vince o perde la squadra, mai il singolo. Ogni giocatore vuole scendere in campo, è ovvio, ma il mio umile lavoro è far crescere Gigio. Adesso è già più uomo e più forte. Favoriti per la Champions? Attualmente siamo quarti ma non ci sono favoriti. Tutte le squadre in mischia si giocano tantissimo, non possiamo perdere punti".