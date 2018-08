Pepe Reina, portiere del Milan, parla a Milan Tv prima della sfida col Napoli, sua ex squadra: "Higuain? Quando è tornato con la Juve abbiamo vissuto tutti come è stato accolto. Ovviamente, è un giocatore che ha vissuto tante cose, per sfortuna per il Napoli quando è tornato a segnare tante volte. Spero che con il Milan non sarà diverso, perché ci darà una grande mano e sarà importante che farà una grande partita. Al di là di tutto, al Pipa è rimasto Napoli nel cuore e quando ne parla ne parla sempre bene. Questo nessuno lo cancellerà".



SUGLI EX COMPAGNI - "Tutti, al di là dei singoli è una squadra con automatismi importanti, con padronanza del gioco ed alto livello tecnico. Il Mister è diverso quest’anno, ci saranno cambiamenti ma la forza del Napoli è la filosofia giusta di calcio e gli automatismi nella squadra"