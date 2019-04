Pepe Reina ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Juventus-Milan: "Dobbiamo mantenere quella voglia che abbiamo messo oggi in campo. Oggi avevamo contro una squadra tra le più forti in Europa, quando giochi così è difficile essere sconfitti".



GATTUSO - "Sto dalla sua parte, da quella del Milan. Dobbiamo essere fiduciosi, essere più uniti di prima. Mancano sette partite. Siamo in una buona posizione per la volata finale. Dobbiamo fare buone cose per arrivare quarti, l'obiettivo del nostro campionato".



PRESTAZIONE - "Questa squadra è cresciuta a livello caratteriale nell'ultimo anno, siamo pronti ad accettare la sfida delle ultime sette partite. Peccato per il risultato di oggi ma le basi sono le prestazioni, continuando così vinceremo tante partite".



RIGORE DI DYBALA - "Pensavo l'avrebbe chiusa, l'ha calciata bene, per il portiere è il posto più brutto".