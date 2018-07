Il #Milan parte per la tournée negli Usa: l'entusiasmo dei tifosi a Linate pic.twitter.com/iHmeDhv2VR — calciomercato.com (@cmdotcom) 22 luglio 2018

Pepenuovo portiere delè stato intervistato da Daniele Longo di Calciomercato.com all'arrivo a Linate per la partenza verso gli USA:"Ho tantissima voglia di iniziare, di inserirmi velocemente nel gruppo, di dare il mio contributo per cercare di crescere e migliorare quanto fatto l'anno scorso e di essere un gruppo ancora più forte".- "Avevo già un bel rapporto prima con entrambi i fratelli, sarà un anno divertente. Tutti e tre ci sentiamo numeri uno, siamo in una società importantissima. Daremo il meglio, poi deciderà il mister".- "Sono ipotesi, sono contento di essere arrivato in questa grande società, solo questo mi interessa in questo momento".- "Sono ipotesi, sono appena arrivato, voglio godermi questi giorni con i ragazzi, inserirmi il più presto possibile. Dare il mio meglio, il mio contributo e continuare a crescere"."E' un allenatore che mi ha dato tantissimo, mi sento molto legato e gli auguro il massimo".