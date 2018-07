Pepe Reina è appena arrivato al Milan, ma potrebbe già andare via. Il 35enne portiere spagnolo, arrivato a parametro zero dal Napoli, è nel mirino del Chelsea di Sarri. Il club inglese di Abramovic sta cedendo il nazionale belga Courtois al Real Madrid.



Se nei prossimi giorni Leonardo si siederà al tavolo con Marina Granovskaia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sarà su una base di trattativa che dovrebbe oscillare tra i 6 e i 10 milioni di euro: liquidi che il Milan incasserebbe senza costi da detrarre, visto che lo spagnolo è arrivato a parametro zero (lo stipendio è di circa 3 milioni netti all’anno fino al 2021).



Non siamo di fronte a cifre da capogiro, come quelle che la vecchia dirigenza ipotizzava di realizzare con la cessione di Donnarumma: l’eventuale uscita di Reina rappresenta piuttosto un’opportunità da cogliere in mancanza di offerte «all’altezza» per il cartellino di Gigio, che peraltro guadagna come un top player (6 milioni a stagione, più o meno quello che il Liverpool verserà nel portafogli di Alisson).