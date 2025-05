Milan, Reijnders vede il City: l'offerta giusta non è ancora arrivata, ma settimana prossima si può chiudere

Le ore passano e, nonostante, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,: il club rossoneroin direzione Premier League, nonostante le parole di Giorgio Furlani prima dell'ultima sfida di campionato contro il Monza, ma ritiene che gli inglesi debbanoper far partire l'ex Az Alkmaar.- Come raccontato ieri,che andrà perfezionata nei dettagli una volta che arriverà l’accordo tra club, c'è già: ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello attuale, fino a quota, per colui che è consideratodal tecnico Pep Guardiola

La prima offerta formulata dai Citizensdal Milan, che continua a chiederneMolto probabile che l'offerta giusta possa arrivare, così da consentire al City di avere Reijnders, che inizierà negli Stati Uniti il 15 giugno, assieme a Rayan, altro colpo di mercato in arrivo dal Lione.