"Renato Sanche ha due belle possibilità. su di lui ci sono due grandi club. È ancora con noi perché non c'è ancora accordo con i club. Posso dire che partirà, ma non so quale squadra sceglierà. Andrà a Parigi o a Milano". Con queste parole nella giornata di ieri il presidente del Lille Olivier Letang ha riacceso la fiamma del mercato attorno al centrocampista portoghese obiettivo di Milan e PSG e nei prossimi giorni si dovrà diradare la nebbia attorno a lui.

IN RITIRO COL LILLE - Nebbia che per ora persiste e non ha portato nessuna delle due trattative a sbloccarsi e che, di conseguenza, ha convinto il Lille ad aggregare il portoghese al proprio ritiro agli ordini di Paulo Fonseca. Renato Sanches. Un ritiro che si svolgerà in Spagna e per cui il portoghese è stato regolarmente convocato in attesa di sviluppi di mercato.



LE DUE OFFERTE AL LILLE - Le due società hanno presentato al Lille proposte diverse, una respinta, quella parigina da soli 10 milioni di euro, una ritenuta più congura da 10+5 di bonus dei rossoneri. Il club francese preferirebbe incassare di più nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2023 ma, soprattutto, ritiene provocatoria l'offerta del PSG e spinge per l'uscita in direzione Milan anche per evitare di rafforzare una diretta contendente in Francia.

l giocatore per ora sta nel mezzo, anche se ha cambiato spesso idea nelle ultime settimane e sebbene sia molto vicino al ds parigino Campos. In casa PSG, tuttavia, non tutti sono convinti di chiudere l'operazione perché sono tanti ancora gli esuberi da piazzare sul mercato. Renato Sanches aspetta fiducioso, ma il tempo inizia a stringere. Una strategia che agevolerebbe il Milan, che però, con lui e con Jorge Mendes, ancora non ha trovato l'accordo.