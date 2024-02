Milan-Rennes, le formazioni ufficiali: Reijndes con Musah, c'è Doué

Milan e Rennes si affrontano a San Siro nell'andata dei playoff di UEFA Europa League. I rossoneri di Pioli arrivano dopo il terzo posto nei gironi di Champions League (alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain), quelli di Stéphan hanno chiuso il gruppo di Europa League secondi dietro al Villarreal.



Pioli non può contare su Calabria infortunato e schiera Florenzi a destra. In mezzo si rivede Reijnders dopo la squalifica, affiancato da Musah. Davanti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao supportano Giroud.



Stéphan si affida al talento e all'esuberanza di Doué e Kalimuendo davanti, in difesa c'è l'ex Bologna Theate.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.



RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.