Milan-Rennes, le pagelle di CM: Loftus-Cheek dominante, Theo e Leao fanno la differenza. Gabbia è un muro

Daniele Longo

MILAN



Maignan 6: mai come questa sera per il forte portiere francese e’ solo ordinaria amministrazione contro un Rennes mai realmente pericoloso al tiro.



Florenzi 6,5: il sombrero a Doue in avvio fa capire come sia in palla il terzino romano che non sbaglia nulla sia in fase difensiva che offensiva. (dal 30’ st Terracciano s.v)



Kjaer 6,5: entra nell’azione del secondo di Loftus-Cheek. Guida la difesa con la solita intelligenza tattica. (dal 16’ st Thiaw 6: buon rientro in campo per il difensore tedesco).



Gabbia 7: dalle sue parti il Rennes trova un muro invalicabile. Sempre sul pezzo, conferma il grande momento di forma fisica e mentale. Scoperta.



Theo 7: straripante sulla sua corsia di appartenenza. Regala un assist magistrale a Leao.



Loftus-Cheek 7,5: prima doppietta in Europa con la maglia del Milan. Il suo inizio di 2024 e’ da sogno con sei gol realizzati (più della somma delle reti realizzate nelle scorse tre stagioni). Dominante. (dal 30’ st Bennacer s.v),



Musah 6: prestazione onesta senza infamia e senza lode.



Reijnders 6,5: ritmo e qualità in fase di costruzione per il centrocampista olandese.



Pulisic 6: sufficienza stiracchiata. Manca di qualità nelle giocate ma corre e si sacrifica tanto per la squadra (81' Adli sv)



Giroud 6: anche qui come per il compagno di squadra americano.



Leao 7,5: pronti-via regala una giocata da fenomeno che però si conclude con un tiro che incoccia la parte alta della traversa. Rafa è ispirato e trova il gol del 3-0. (dal 16’ st Okafor 6: qualche buona accelerata).



All.Pioli 7: il suo Milan ora viaggia a un ritmo forsennato: convinto, bello e finalmente solido anche in fase difensiva.



RENNES: Mandanda 6,5; G. Doue 5,5 ( dal 31’ st Blas sv), Omari 6, Theate 6, Truffert 4,5 (dal 31’ st Nagida sv); Bourigeaud 6, Matusiwa 5 (dal 31’ st Salah sv), Santamaria 5, D.Doué 6 (dal 21’ st Seidu 5,5); Terrier 5, Kalimuendo 5(dal 21’ st Gouri 5, 5)