Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio dei Ministri, dice la sua sulla querelle Gattuso-Salvini, Ministro dell'Interno e tifoso del Milan, in una diretta su Facebook: "Fossi Gattuso mi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan". E sull'uscita dall'Europa League dei rossoneri: "Salvini ha la fissa di uscire dall'Europa". E poi, sull'incontro tra Salvini e il capo tifoso pregiudicato: "il ministro dell'Interno dovrebbe chiedere scusa per aver incontrato un capo tifoso del Milan pregiudicato".