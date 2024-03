Milan, resiste la candidatura di Thiago Motta

Saranno mesi caldi in casa Milan sopratutto per quanto concerne la conduzione tecnica. Stefano Pioli proverà a giocarsi tutte le carte a disposizione per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. Con la consapevolezza che la società si sta guardando intorno: resiste la candidatura di Thiago Motta che sta facendo cose egregie con il Bologna.