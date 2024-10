Getty Images

Milan, resiste l'idea Jovic per la Juventus

25 minuti fa



Le pause delle Nazionali sono sempre delle ottime occasione per fare il punto su possibili nuovi innesti che i club decidono di valutare in vista della campagna acquisti di riparazione invernale. Tuttosport parla di come la Juventus sia alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic che possa far rifiatare il serbo tra le gare di campionato e quelle di Champions League. Il nome principale è quello di Arnaud Kalimuendo, ma non è l'unico nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli.



Esistono, infatti, due piste alternative: Luka Jovic e Giacomo Raspadori. Il serbo non ha spazio in rossonero, in queste prime uscite, neanche come riserva ed è stato escluso anche dalla lista Champions. Discorso simile anche per Giacomo Raspadori al Napoli con mister Antonio Conte alla guida.