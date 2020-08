lunga e spettacolare rivalità sul palcoscenico europeo, direttrice che nel tempo ha visto vari trasferimenti. Da Emerson a Kakà, passando per Ronaldo il Fenomeno e arrivando fino a Theo Hernandez, ultimo ad aver sorvolato Alpi e Pirenei.Nei giorni scorsi, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, la dirigenza rossonera ha avuto un contatto con il board dei Blancos . Al centro dei discorsi il futuro di, classe 1999 in grado di agire tanto da esterno quanto dietro le punte. La trattativa per lo spagnolo è molto avanti , ma gli affari non si fermano qui.Il Milan, infatti, non molla, trequartista classe 1998 di proprietà delle Merengues. Reduce da un'annata in prestito al Leganés, con cui ha collezionato trenta presenze e nove gol, lo spagnolo è cresciuto nella cantera del Real ed è pronto al salto di qualità. Secondo il quotidiano madrileno As,. Maldini e Massara si muovono e provano ad anticipare il Granada e alcuni club di Bundesliga, per un Milan dal retrogusto sempre più Real.