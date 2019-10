Il Milan ha trovato un grande leader, si tratta di Gigio Donnarumma che da tempo, nonostante i risultati non importanti ottenuti dal club rossonero, risulta sempre fra i migliori in campo salvando spesso e volentieri i rossoneri da pesanti debacle. Per la Gazzetta dello Sport, tuttavia, il nodo più importante da risolvere per il Milan resta quello legato al rinnovo del suo contratto che resta in scadenza il 30 giugno 2021 e per cui non sono stati fatti passi in avanti.