C'è la volontà di studiare una via di uscita già nel mercato di gennaio. Le richieste di certo non mancano:La linea guida del Milan sul mercato è chiara da diverse settimane: si cercano un centrocampista con le caratteristiche di Bonaventura e un attaccante che, all'occorrenza, sia capace di disimpegnarsi anche come esterno nel tridente.. Ecco perché Leonardo, qualche giorno fa, ha avuto un contatto telefonico con Silvio Pagliari. Ai rossoneri il profilo dell'attaccante di Calcinate piace, ma devono verificarsi una serie di condizioni favorevoli per non andare incontro a nuovi richiami dalla Uefa.Il Southampton, da parte sua, non vuole lasciare partire Gabbiadini a prezzo di saldo.Il suo agente è in Inghilterra proprio per cercare di ammorbidire la posizione dei Saints, che potrebbero anche accettare il pagamento dilazionato