Il grande sogno di Leonardo per il Milan è Adrien Rabiot. I due si conoscono bene, fu proprio il dirigente brasiliano a fargli firmare il primo contratto da professionista con il Psg. Il centrocampista classe 1995 è fortemente tentato dalla possibilità di provare una esperienza all'estero, motivo per il quale non ha ancora rinnovato il suo accordo in scadenza nel prossimo giugno con i parigini.



IL PIANO DI LEONARDO - Finchè c'è vita, c'è speranza recitava Marco Tullio Cicerone. In questo caso fino a quando Rabiot non dirà sì alle proposte del suo club di appartenenza per il Milan resta aperta una piccola porta. Il corteggiamento sta andando avanti anche in queste settimane, Leonardo può far leva sugli ottimi rapporti con la signora Veronique, madre-agente di Rabiot. L'assalto per il mercato di gennaio è già stato studiato nei minimi dettagli ma la percentuali di riuscita non sono così alte, allo stato attuale.



TRA BARCELLONA E INGAGGIO TOP - La frattura con la dirigenza del club francese è evidente nonostante per Tuchel resti un giocatore quasi insostituibile. In questo clima di tensione si è inserito con decisione il Barcellona che già a luglio aveva fatto tutto il possibile per strapparlo al Psg. I blaugrana sono convinti che Rabiot sarà il primo grande colpo per la stagione 2019/2020. La richiesta per l'ingaggio è piuttosto importante: 8 milioni di euro netti a stagione, forse tanti per un Milan che deve, per forza di cose, fare attenzione a quelli che sono i paletti imposti dalla Uefa in tema di Fair Play finanziario. Tra concorrenza e ostacoli da superare, Leonardo continua a lavorare a quello che resta un obiettivo molto difficile ma non impossibile.