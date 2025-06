Milan, restyling a centrocampo: idea Xhaka, c'è il benestare di Allegri

Getty Images

, dedicata alla preparazione per il Mondiale per Club. Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare sono vari i punti cerchiati in rosso: dai rinnovi da gestire, alle cessioni da finalizzare, arrivando ai precisi e mirati acquisti che il dirigente albanese sta cominciando a programmare per allestire e regalare a Massimiliano Allegri una rosa assolutamente competitiva., promesso sposo del Manchester City. É chiaro che la futura assenza di un giocatore così importante e con queste caratteristiche lasci un vuoto da colmare immediatamente dalla dirigenza meneghina che sta già sondando varie piste.

E tra Ricci, Nicolussi Caviglia, Rovella e Rabiot – considerando per assodato l’arrivo di Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid – ecco che Matteo Moretto ci svela una nuova pista che il Milan sta studiando con attenzione: quella che porta a. Xhaka, così come Rabiot, aggiungerebbe quel tocco di internazionalità alla mediana rossonera. Il centrocampista sa giocare anche in una mediana a due – così come a 3 nel ruolo di mezzala - e sa alternare i compiti di costruzione e di rottura delle manovre avversarie. La sua leadership potrebbe servire di buon grado a quello che sarà il Milan di Allegri targato 2025/26.

"In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me". Il giocatore del Bayer Leverkusen ha così commentato la sua situazione, lasciando la porta aperta a un trasferimento all’estero. Ricordiamo che. Un ingaggio sostenibile per i rossoneri che potrebbero arrivare a un punto di incontro con i tedeschi sulla base di una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro (pesa a bilancio 15, attualmente).

