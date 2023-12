Il Milan cerca rinforzi sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è un attaccante fra Jonathan David (Lille), Serhou Guirassy (Stoccarda) e Akor Adams (Montpellier).



In difesa i rossoneri seguono Kiwior (Arsenal), Badiashile (Chelsea) e Lenglet, in prestito all'Aston Villa dal Barcellona.