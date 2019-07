Retroscena legato a Ismael Bennacer, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo Sky Sport l'Arsenal, dopo aver ceduto il centrocampista all'Empoli, si era riservato il diritto di pareggiare le offerte di altri club per il giocatore. Il club inglese aveva 7 giorni per decidere se pareggiare o meno l'offerta dei rossoneri, e questa mattina hanno comunicato di non avere intenzione di rispondere alla proposta del Milan.