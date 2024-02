Milan, retroscena di mercato su Kjaer

A pochi mesi dalla scadenza del contratto Simon Kjaer ha deciso comunque di rispedire al mittente le proposte arrivate a gennaio. Il difensore danese non ha ancora avviato una trattativa per il rinnovo del contratto ma il legame con il club rossonero è troppo forte. L’offerta più importante era arrivata dal Fenerbahçe, club nel quale il difensore danese aveva già avuto una esperienza in passato.