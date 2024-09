Getty Images

Milan, retroscena di mercato su Morata

10 minuti fa



Alvaro Morata è sempre più al centro del progetto del Milan. L’attaccante spagnolo si è calato subito nella nuova realtà portando in dote tutta la sua esperienza e la mentalità vincente. Un ruolo importante per il trasferimento in rossonero dello spagnolo lo ha avuto certamente Zlatan Ibrahimovic che ha convinto l’ex Atletico Madrid con diversi contatti telefonici.