Come raccontato da DAZN, Zlatan Ibrahimovic ieri da bordocampo in pieno riscaldamento è stato protagonista di uno scambio di battute col sorriso con Salvatore Sirigu. Ex compagni al Paris Saint-Germain, Ibra ha provocato Sirigu durante il suo riscaldameneto prima di entrare in campo: "Oh, Salvo, quanto ti ho fatto vincere eh?", gli ha detto Zlatan. Il portiere ha sorriso e risposto: "Anche io ti ho fatto vincere, Ibra". Poco dopo, Ibrahimovic ha rincarato la dose: "Ora entro e ti segno un gol", ha detto a Sirigu ridendo. I due si sono salutati a fine match...