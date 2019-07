"Bennacer porterà nell’ossatura del Diavolo le geometrie e i tempi di gioco necessari ad avviare la manovra". Oggi La Gazzetta dello Sport ha esaltato le prestazioni di Ismael Bennacer, nuovo colpo del Milan: "L'algerino dovrà garantire quella verticalità e velocità di pensiero che sono i requisiti fondamentali di un play «alla Giampaolo»: il d.t. Maldini e il Cfo Boban si sono detti di essere sicuri di avere investito su un potenziale campione. Ma il vertice basso del rombo, da solo, non basta a garantire quella qualità che l’allenatore rossonero vuole vedere in campo, ecco perché attorno all’ex Empoli Giampaolo ha in mente di costruire una mediana ad alto tasso tecnico, con Paquetà e un altro profilo votato al palleggio che andrà individuato sul mercato: al momento Praet è il primo della lista. Da agosto in poi, però, la scena dovrà prendersela Bennacer".