Nelle ore in cui si lavora al possibile addio di Divock Origi al Milan, spunta un retroscena: secondo The Athletic, i data analyst rossoneri non erano convinti del belga ex Liverpool poiché non aveva giocato abbastanza negli ultimi anni per poter essere giudicato. Nonostante ciò, si legge, Maldini e Massra hanno deciso di portare a termine l'affare, poiché ritenevano che il rischio fosse quasi nullo trattandosi di ingaggio a parametro zero.