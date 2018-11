Alessio Romagnoli è stato l'uomo della settimana in casa Milan. Due gol decisivi che sono valsi sei punti pesanti per il morale e per la classifica, una dimostrazione di leadership sempre più netta. E pensare che la scorsa estate il centrale di Anzio è stato al centro di tante voci di mercato prima del rinnovo. Nel nostro focus video, tutte le ultime novità sul futuro del numero 13 rossonero.