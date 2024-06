ANP/AFP via Getty Images

Milan, retroscena su Gimenez

Santiago Giménez segna che è un piacere. In Eredivisie, campionato che il Feyenoord ha chiuso al secondo posto dietro al PSV trionfatore, ha timbrato il cartellino 23 volte, per dire. Lo scorso anno, il suo primo in Europa dopo l'arrivo dal Messico, erano state 15. L’attaccante nato in Argentina ma naturalizzato messicano piace al Milan che ha incontrato il suo papà e il suo agente a fine aprile.