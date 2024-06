AFP via Getty Images

Milan, retroscena su Jovic

28 minuti fa

Il Milan, dopo lunghe riflessioni, ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale del contratto di Luka Jovic. Riflessioni dovute al fatto che la dirigenza ha valutato anche altre opzioni sul mercato con caratteristiche diverse rispetto al nazionale serbo. La decisione finale è stata presa anche per premiare l’ottima stagione disputata in rossonero dall’ex Fiorentina.