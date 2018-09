Carlo Pellegatti, firma di calciomercato.com, racconta sul suo canale Youtube un retroscena che vede in causa il Milan e l'attaccante del Tottenham Lucas Moura: 'll misterioso attaccante che avrebbe dovuto entrare nella rosa rossonera? Ad aprile, la notizia del possibile arrivo di Falcao a Milanello. Il Milan era ancora gestito da Mirabelli. Morata e Belotti? Troppi 80 milioni, il Milan aveva bisogno di un attaccante importante prendendo in prestito con diritto di riscatto. Il Milan era vicino ad un giocatore arrivato al Tottenham nel 2018, ma che non ha mai trovato grande spazio. Di chi si tratta? Lucas Moura. Il Milan era in attesa, perché il giocatore era ha trovato poco spazio. Il Milan non poteva affondare il colpo, ha prontamente aspettato che il Tottenham cercasse un altro centravanti, ottima base per chiedere la cessione. Lucas Moura ora sta facendo strabiglie al Tottenham. La storia si conclude con un happy ending perché ora il Milan ha Gonzalo Atlante il Titano Higuain'.