A Elliott non è andata giù l’operazione Krzysztof Piatek dello scorso mercato invernale. In particolare, un dettaglio della vicenda: il polacco è stato pagato in un’unica soluzione dal Genoa a gennaio 2019 ed è stato già ceduto dal Milan, all’Hertha Berlino. Il club rossonero aveva sborsato 35 milioni cash al club ligure, una strategia che non ha convinto la proprietà.