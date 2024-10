Getty Images

Milan, retroscena su Ricci

36 minuti fa



Samuele Ricci è sicuramente uno dei giocatori che stanno mostrando le cose più interessanti in questo avvio di stagione. E pensare che il Milan poteva acquistarlo la scorsa estate quando stava per saltare la trattativa con il Monaco per Fofana: Moncada aveva pensato a lui come alternativa di mercato.