Milan, retroscena su Sesko

9 minuti fa



Benjamin Sesko non ha tradito le attese nella sua prima stagione in Bundesliga con la maglia del Lipsia: 12 gol ai quali vanno sommati i 4 equamente divisi tra coppa di Germania e Champions League. Il Milan lo ha messo in cima alla lista dei possibili acquisti insieme a Joshua Zirkzee. Retroscena interessante: l’attaccante sloveno era già stato segnalato da Moncada quando militava nel Salisburgo.