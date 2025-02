CALCIOMERCATO

Milan, retroscena su Walker

2 ore fa

Secondo quanto viene riportato da Il Corriere della Sera, esiste un retroscena di mercato che riguarda Kyle Walker, terzino destro (e all'occorrenza centrale difensivo) acquistato dal Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City: il giocatore inglese, infatti, era stato richiesto anche da Carlo Ancelotti al Real Madrid, ma Florentino Perez non ha ritenuto opportuno effettuare l'investimento.



Ricordiamo i dettagli con il club rossonero: Walker ha firmato un contratto con il Milan. La formula scelta è quella di un prestito gratuito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Per il difensore inglese è stato siglato un contratto con la società meneghina fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Indosserà la maglia numero 32.