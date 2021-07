Oggi la situazione è chiara a tutti: il Milan tratta per il rinnovo di Kessie e in via Aldo Rossi c’è fermento in merito alla questione. Perché la richiesta del calciatore è chiara e nessuno farà passi indietro. Semmai dovrà essere il Milan a raggiungere determinate cifre, ma è proprio l’immobilismo di Elliott a generare preoccupazioni.



RETROSCENA - E pensare che oggi Kessie avrebbe potuto avere un contratto in scadenza nel giugno del 2023, se Maldini avesse portato avanti i discorsi già avviati da Mirabelli. Con il calciatore c’era l’accordo per l’adeguamento del contratto fino ad arrivare a un tetto di quasi 3 milioni, con il prolungamento di un ulteriore anno. Ma ai tempi il ds rossonero stoppò le pratiche, le idee su Kessie erano diverse da quelle attuali e addirittura il Milan avrebbe voluto venderlo al Monaco.



ATTESA - Nel calcio le cose cambiano in fretta. Oggi quei tre milioni di euro non bastano più e probabilmente servirà il doppio per convincere Kessie a firmare il rinnovo. Il calciatore attende fiducioso una telefonata, dai piani alti del club lasciano filtrare che presto il club rossonero si avvicinerà di molto alla richiesta del calciatore ma ad oggi non c’è nulla, domani chissà.