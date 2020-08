Ricardo Rodriguez ha detto sì al Torino. L’esterno mancino del Milan, reduce dal prestito di sei mesi al PSV Eindhoven, ha accettato la proposta del club granata, un quadriennale a 1,8 milioni di euro più bonus a stagione. Le visite mediche sono in programma all'inizio della prossima settimana.





L’accordo tra le due società è stato trovato ieri, nel corso di un incontro a cui hanno preso parte Paolo Maldini, i due ds, Massara e Vagnati, e l’agente del giocatore, Gianluca Di Domenico. Al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus. Come detto le visite mediche, atto formale prima della firma del contratto, sono in programma all’inizio della prossima settimana.