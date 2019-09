Al Milan è stata una semplice comparsa. Arrivato come scommessa in cerca di rilancio, Alen Halilovic non ha collezionato nemmeno un minuto in Serie A, giocando solo qualche spezzone in Europa League. Attualmente all'Heerenveen, l'ex Barcellona ha dichiarato: "Fortunatamente l'Heerenveen ha fatto di tutto per prendermi. E' stata una buona scelta, questo campionato è adatto a me. Voglio dimostrare che posso essere uno dei migliori dell'Eredivisie ed essere al top in Europa".



Il croato, poi, si è concentrato sul passato: "A Milano sono stato deluso da come mi ha trattato lo Standard Liegi. Ho parlato con loro, mi avevano fatto alcune promesse, ma poi è successo il contrario. Mi hanno causato problemi" dice a Voetbal International. E conclude con una scommessa: "Ho la sensazione che posso ancora essere come Modric".