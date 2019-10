Hachim Mastour a un passo dal ritorno in Italia. Il fantasista ex Milan, reduce da esperienze fallimentari in Spagna col Malaga, in Olanda con lo Zwolle e in Grecia, dove si è svincolato dal Pas Lamia, il classe '98 sta per firmare con la Reggina. Come rivela Sky Sport, infatti, Mastour è pronto a firmare un contratto triennale con il club calabrese, dove ci sono giocatori del calibro di German Denis e Reginaldo, attaccanti con grande esperienza in Serie A.