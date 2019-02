Doveva essere la stella del Milan del futuro e invece Hachim Mastour, a ventanni, sta cercando di ripartire dalla periferia del calcio europeo. Classe '98, funambolico esterno offensivo, il marocchino, scaduto il contratto con i rossoneri, è volato in Grecia per vestire la maglia del PAS Lamia. Ma qua i problemi non sono finiti.



IL CASO - Come scrive Gianlucadimarzio.com, infatti, è finito al centro di un caso internazionale. 6 partite da settembre a dicembre, poi un problema muscolare, che porta Mastour a tornare a Milano per curarsi in uno dei migliori centri specializzati in materia, dove gli viene riscontrato un problema all'adduttore che ha bisogno di cure specifiche. Un mese e mezzo di viaggi tra Reggio Emilia e Milano per risolvere il problema, e ora che è risolto...



LA RESCISSIONE - Gli agenti vogliono comunicare al PAS Lamia che Mastour è completamente recuperato, ma dal club, scrive Gianlucadimarzio.com, nessuna risposta. Se non una mail, nella quale la società greca chiede la risoluzione del contratto, motivando il tutto con l'impossibilità di mettersi in contatto con il classe '98 per settimane. Ora è tutto in mano agli avvocati, con il giocatore "accusato" in Grecias di essere volutamente "scappato" senza lasciare traccia.