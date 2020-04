Cresciuto nel Milan, Hachim Mastour, esterno offensivo ora alla Reggina, non ha rispettato le grandi attese che i rossoneri avevano in lui. Queste le parole del suo allenatore in Calabria, Mimmo Toscano, a Casa di Marzio: “Ha avuto un passato pesante con troppe aspettative, che però ha superato bene. Tanti ragazzi al posto suo avrebbero smesso. Ha qualità tecniche fuori dal comune, a volte fa giocate da rimanere a bocca aperta. La giocata però va contestualizzata all’interno di un gruppo con un’idea di gioco”.