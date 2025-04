Milan, ricordi Paloschi? "Volevo essere l'erede di Inzaghi, non ero al livello di campioni così. Camarda? Ho un consiglio"

AFP/Getty Images

, attaccante della Pro Palazzolo con un passato nel Milan (club in cui andò a segno a soli 18 secondi dal suo primo ingresso in un match di Serie A, coinciso con il debutto ufficiale da professionista contro il Siena), ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport.- "L’emozione. Indescrivibile. Ancelotti aveva fatto già due cambi, ne restava uno solo, ci speravo ma non ci credevo. Mi avevano richiamato dal torneo di Viareggio perché Gilardino era squalificato e Pato infortunato. Ancelotti mi manda in campo al posto di Serginho. Entro e non faccio nemmeno in tempo a sistemarmi la maglietta. Lancio di Seedorf e... mamma mia San Siro. La sera mi sdraio a letto, accendo la tv e tutti parlano di me. Dai, non può essere vero. E invece sì".

- "Pippo è Pippo, per qualunque attaccante che voglia segnare tanto è un punto di riferimento. Inzaghi è il mio ispiratore, più di un idolo. Mi sarebbe piaciuto essere il suo erede, certo, ma ho avuto la fortuna di fare la mia modesta carriera e sono contento. Quello spogliatoio era pieno di grandi campioni, io non ero a quel livello. Ma non c’è stato un giorno, nemmeno uno, in cui non abbia dato il massimo. Sono tornato a casa da ogni allenamento con la coscienza a posto".- "Sì, perché ho avuto continuità di utilizzo, di rendimento e di gol. Il Chievo era una squadra ideale per un giovane: ambiente sano, gente competente, serietà, organizzazione. E mi piaceva la favola del club di quartiere che batte le grandi squadre. Mi è spiaciuto tanto per le disavventure di Campedelli: sono molto affezionato a lui".

- "L’unica stagione in cui non sono riuscito a segnare. Non ero soddisfatto. Gasperini è un grande tecnico, ti mette in condizione di affrontare l’avversario nel modo migliore. A me non è andata bene, ma sono cose che succedono. E un giocatore lo sa quando non è al top e un compagno è più in forma".- "Dopo le esperienze a Cagliari e Spal, ero senza contratto. E non mi arrivò nessuna offerta da A e B. Non so perché, evidentemente non mi ritenevano all’altezza. Il Siena era stato ripescato in C, voleva costruire qualcosa di importante e mi chiamò: accettai con entusiasmo. Quando prendo un impegno, io do il massimo".

- "Volevo riavvicinarmi a casa e magari trovare un club ambizioso. La Pro Palazzolo punta ad andare in C. Fino a quando il fisico me lo consentirà, continuerò a giocare. Quando smetterò, mi mancherà la domenica, l’adrenalina della partita, l’atmosfera, le emozioni. Poi vedrò. Penso che resterò nel calcio, ma non so in quale ruolo".- "Gli direi di vivere tutto con leggerezza e vedere il calcio come un gioco; lavorare sodo e ricordare sempre che i sogni si possono realizzare".